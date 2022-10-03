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NYT усомнилась во вступлении Украины в НАТО до завершения спецоперации

NYT: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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НАТО не позволит Украине вступить в альяс до завершения российской спецоперации, считают обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

В статье они подчеркнули, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.

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«Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — отметили обозреватели.

Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых ускоренное вступление Украины в НАТО кажется недостижимым. Они прогнозируют, что на эту процедуру могут уйти годы.

При этом Киеву для этого необходимо выполнить ряд требований, в частности, продемонстрировать приверженность демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона.

«В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное», — пишет газета.

2 октября президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Черногории и Словакии подписали документ о согласии принять Украину в НАТО. Также они призвали союзников существенно нарастить военную помощь Киеву.

Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что стремление Украины в НАТО не является принципиально важным вопросом на данный момент.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября. Он указал на то, что страна уже фактически находится в альянсе, воюет западным оружием и якобы соответствует стандартам объединения.

После этого российский сенатор Сергей Цеков заявил «Известиям», что, если НАТО пойдет навстречу украинскому лидеру в этом вопросе, оно получит серьезный конфликт.

В тот же день политический аналитик Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative написал, что, если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострения в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Киева в НАТО.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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