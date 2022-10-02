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Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach/www.imago-im
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Главы девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к НАТО. Об этом 2 октября говорится в сообщении на сайте президента Румынии Клауса Йоханниса.

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«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины», — указано в заявлении.

Отмечается, что лидеры всех девяти стран-подписантов посещали Киев в дни спецоперации РФ по защите Донбасса.

«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявили политики.

Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Черногории и Словакии. Также они призвали союзников существенно нарастить военную помощь Киеву.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке. Он указал на то, что страна уже фактически находится в альянсе и якобы соответствует его стандартам.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал это заявление, отметив, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения данного вопроса.

1 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что стремление Украины в НАТО не является принципиально важным вопросом на данный момент. По его словам, важно продолжать поддержку Украины, как это делалось ранее.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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