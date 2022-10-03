Трафик в торговых центрах за неделю упал в среднем на 20%

Число посетителей торговых центров в течение последней недели упало на 8–40% — такие оценки привели опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и торговых центров. Тенденцию, пусть не в таком масштабе, подтвердили в Минпромторге.

Так, по подсчетам Российского совета торговых центров (РСТЦ), падение составило около 15%. Вслед за трафиком снижается и спрос, рассказал «Известиям» президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Поток людей в ТЦ начал сокращаться после объявления частичной мобилизации, добавил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Уже 27 сентября показатель по России сократился на 8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В столице он упал почти на 13%.

Падение трафика подтверждают и брокеры торговой недвижимости, например компания CORE.XP. За предыдущую неделю поток покупателей и обороты ритейлеров упали на 10–20%, сказала изданию директор компании, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова. Насколько долгим будет это падение, пока непонятно, подчеркнула она.

В Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) аналогичные данные: поток покупателей в торговых центрах за последнюю неделю упал на 20%. Об этом «Известиям» сказал вице-президент ФРиО Сергей Миронов. Судя по всему, у потребителей сменилось настроение: они всё чаще остаются дома. При этом в бизнес-центрах трафик сократился чуть меньше — люди работают в этих помещениях плюс обедают в расположенных там ресторанах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Центры отторжения: трафик ТЦ за неделю упал в среднем на 20%