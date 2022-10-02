Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Это следует из постановлений, опубликованных 2 октября на сайте инстанции.

Документы направляются на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Помимо этого, в решениях суда говорится о переходном периоде, который установят для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ. Уточняется, что он будет действовать с момента их принятия в состав государства и до 1 января 2026 года.

В этот же день Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как объяснил «Известиям» юрист Дени Смола, принятие новых субъектов будет проходить по двум направлениям, но одновременно, поскольку ДНР и ЛНР — отдельные иностранные государства, а Херсонская и Запорожская области — бывшие регионы Украины.

30 сентября глава государства после подведения итогов референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав Федерации.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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