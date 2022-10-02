Воинские подразделения новых субъектов включат в состав ВС РФ

Все воинские формирования четырех присоединившихся к России регионов будут включены в состав Вооруженных сил РФ. Об этом заявил 2 октября в беседе с журналистами председатель комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.

«В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — сказал парламентарий.

Он также назвал условие для получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации», — отметил Крашенинников.

По словам председателя комитета, вместе с паспортом РФ новоиспеченные граждане получат гарантии в осуществлении трудовой деятельности. В рамках этого процесса будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и другие, полученные в ДНР, ЛНР, а также Украине.

Кроме того, жителям новых субъектов РФ предоставят гарантии в сфере имущественных отношений, сказал глава комитета.

«Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства», — заверил председатель комитета ГД.

Расчетной единицей на присоединенных территориях будет рубль, а также до 31 декабря 2022 граждане смогут платить и в гривнах. Тем временем Центробанк РФ наделяется полномочиями по установлению порядка деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, указал Крашенинников

Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года, а бюджетное законодательство будет применяться в вышеперечисленных регионах с 1 января 2023 года.

В свою очередь территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях будут созданы до 1 июня 2023 года. В этот же период будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ,

По словам Крашенинникова, «в течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований».

Как уточняет пресс-служба комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, в новых регионах РФ до 1 января 2028 года устанавливается специальный режим регулирования градостроительной деятельности. До обозначенной даты регистрация прав на недвижимость будет возможна на основании украинских документов. Затем процессы градостроительной деятельности будут приведены в полное соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

30 сентября глава государства по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав РФ.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.