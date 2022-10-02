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Новак назвал три заинтересованные в атаках на «Северные потоки» страны

Новак: Россия уверена, что в атаках на «Северные потоки» заинтересованы США, Украина и Польша
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Россия уверена, что в атаках на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заинтересованы США, Украина и Польша, которые высказывались против проектов. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

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По его словам, «Северные потоки» можно отремонтировать, но это требует много времени и средств. Новак выразил уверенность в том, что технические возможности восстанавливать инфраструктуру будут найдены. Однако в первую очередь Россия намерена разобраться в том, кто виноват в саботаже трубопроводов.

«Мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что «эта инфраструктура не будет работать, они всё сделают для этого», поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — сказал он.

Ранее, 30 сентября, американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он отметил абсурдность обвинений России в организации аварий. Москве невыгодно было уничтожать дорогостоящий проект. Кроме того, российская сторона, добавил эксперт, имеет немалые доходы от экспорта энергоресурсов.

Власти Швеции, Дании и Германии полагают, что речь идет о диверсиях. Россия возбудила уголовное дело по факту акта международного терроризма. Специалисты указывают, что газопроводы были повреждены в результате целенаправленных взрывов.

Сначала авария произошла 26 сентября на одной из ниток трубопровода «Северный поток — 2». Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода «Северный поток».

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. А 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила уже четвертую по счету утечку газа. Как 1 октября сообщило Датское энергетическое агентство со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG, давление в газопроводе «Северный поток – 2» стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

2 октября сообщалось, что давление на газопроводе «Северный поток» стабилизировалось, утечка газа прекратилась.

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