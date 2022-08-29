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В США перестанут бесплатно выдавать тесты на COVID-19

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Фото: TASS/EPA/CAROLINE BREHMAN
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Власти США на текущей неделе прекратят бесплатно проводить тестирование на коронавирус, так как Конгресс отказывается выделять дальнейшие средства на продолжение программы. Об этом заявлено 29 августа на сайте правительства США по программе борьбы с COVID-19.

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«Прием заказов по этой программе будет приостановлен в пятницу, 2 сентября, из-за того, что Конгресс не обеспечил дополнительного финансирования на восполнение национальных запасов тестов», — предупреждается в уведомлении.

Ранее американцы имели возможность бесплатно через интернет заказывать тесты на COVID-19, предназначенные для домашнего использования. Программа бесплатного тестирования была запущена в cтране в январе на фоне роста числа заболевших.

Представитель Белого дома также сообщил CNN, что одной из причин ее отмены является желание властей сохранить реагенты для тестирования на коронавирус в преддверии ожидаемого осеннего всплеска заболеваемости.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус спустя два дня после отрицательного. Как сообщила ее представитель Келси Донохью, супруга президента уведомила о произошедшем тех, с кем контактировала в последнее время.

Ранее, в июле, коронавирусом переболел сам президент США Джо Байден. 21 июля стало известно о его положительном тесте. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса.

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