Жена Байдена вновь сдала положительный тест на коронавирус

Первая леди США Джилл Байден сдала положительный текст на коронавирус спустя два дня после отрицательного. Об этом 24 августа сообщила CNN ее представитель Келси Донохью.

По словам Донохью, супруга президента США Джо Байдена не имеет повторных симптомов. Она уведомила о произошедшем тех, с кем контактировала в последнее время.

16 августа в пресс-службе Белого дома сообщили, что у первой леди диагностировали коронавирус. Отмечается, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.

21 августа Байден сдала два отрицательных теста на коронавирус, после чего врачи разрешили ей вернуться к общественной деятельности. Она отправилась из Южной Каролины в Делавэр, где снова ее тест на COVID-19 показал положительный результат.

Ранее в июле коронавирусом переболел Джо Байден. 21 июля стало известно о его положительном тесте. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку.

В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, однако уже 30-го числа тест оказался положительным, поэтому он снова вернулся на карантин.

7 августа второй тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Уже спустя два дня глава Белого дома кашлял, но жал руки гостям на мероприятии в Белом доме.