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Жена Байдена вновь сдала положительный тест на коронавирус

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Первая леди США Джилл Байден сдала положительный текст на коронавирус спустя два дня после отрицательного. Об этом 24 августа сообщила CNN ее представитель Келси Донохью.

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По словам Донохью, супруга президента США Джо Байдена не имеет повторных симптомов. Она уведомила о произошедшем тех, с кем контактировала в последнее время.

16 августа в пресс-службе Белого дома сообщили, что у первой леди диагностировали коронавирус. Отмечается, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки от коронавируса, а потому испытывает лишь умеренные симптомы.

21 августа Байден сдала два отрицательных теста на коронавирус, после чего врачи разрешили ей вернуться к общественной деятельности. Она отправилась из Южной Каролины в Делавэр, где снова ее тест на COVID-19 показал положительный результат.

Ранее в июле коронавирусом переболел Джо Байден. 21 июля стало известно о его положительном тесте. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку.

В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

27 июля Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19, однако уже 30-го числа тест оказался положительным, поэтому он снова вернулся на карантин.

7 августа второй тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат. Уже спустя два дня глава Белого дома кашлял, но жал руки гостям на мероприятии в Белом доме.

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