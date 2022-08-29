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Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8MAX

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Авиакомпании S7 два самолета Boeing 737 MAX. Об этом говорится в обнародованном 29 августа распоряжении правительства РФ.

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«Разрешить ООО «Глобус» («дочка» S7. — Ред.) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

В приложении к распоряжению значатся два борта Boeing 737–8 МАХ.

Ранее, 20 июля, в России отменили запрет на пролеты Boeing 737 MAX через воздушное пространство страны. Однако это относится только к судам, принадлежащим авиакомпаниям из стран, не входящих в список недружественных.

До этого, 1 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что два российских авиаперевозчика отправили в Минтранс обращение с просьбой разрешить им вернуть самолеты, взятые ранее в лизинг за рубежом. В частности, речь шла об авиакомпании S7, которая была намерена отправить два несертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ ввиду отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации самолетов в РФ.

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны в марте 2019 года.

Российская авиакомпания S7 Airlines заявила, что заменит Boeing 737 MAX на другие самолеты. При этом S7 являлась единственной российской авиакомпанией с Boeing 737 MAX во флоте.

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