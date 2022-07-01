Авиакомпании попросили Минтранс разрешить им вернуть самолеты за рубеж

Два российских авиаперевозчика отправили в Минтранс обращение с просьбой разрешить им вернуть самолеты, взятые ранее в лизинг за рубежом, 1 июля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

О желании вернуть борта лизингодателю сообщили авиакомпания S7, намеренная отправить два не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, и грузовая AirBridgeCargo (часть компании «Волга-Днепр»), которая хочет вернуть 14 из 16 своих грузовых Boeing 747. На данный момент Минтранс никак официально не отреагировал на эти обращения. Как сообщают эксперты, опрошенные газетой смысла оставлять эти самолеты в РФ нет.

В пресс-службе S7 сообщили, что намереваются вернуть лизингодателю два Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации самолетов в РФ». Полеты Boeing 737-8 МАХ были запрещены по всему миру после двух аварий с их участием октябре 2018 и марте 2019.

Источник газеты, близкий к AirBridgeCargo, рассказал, что компания ведет переговоры с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise, чтобы позже самолеты от AirBridgeCargo были переданы в финансовый лизинг Etihad. Руководство перевозчика планировало совместное использование бортов после завершения процедуры перерегистрации компании на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

Официального ответа от «Волга-Днепр» не последовало, но источник газеты утверждает, что предварительное решение по грузоперевозчику уже принято на правительственном уровне и может быть оглашено в августе текущего года.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний из десятков иностранных государств.