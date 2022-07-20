В РФ отменили запрет на пролеты Boeing 737 MAX из дружественных стран

В России отменили запрет на пролеты самолетов Boeing 737 MAX американского производства через воздушное пространство страны. Об этом стало известно 20 июля из уведомления НОТАМ, есть у «Известий».

При этом совершать перелеты на них могут только авиакомпании из дружественных России стран.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, первым таким рейсом после снятия запрета станет борт авиакомпании Belavia, вылетевший из Минска в Тбилиси.

Ранее, 1 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что два российских авиаперевозчика отправили в Минтранс обращение с просьбой разрешить им вернуть самолеты, взятые ранее в лизинг за рубежом. В частности, речь шла об авиакомпании S7, которая была намерена отправить два не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации самолетов в РФ».

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны в марте 2019 года. Тогда всем авиакомпаниям, которые используют для полетов самолеты данной модификации российская сторона разослала уведомления NOTAM.

Российская авиакомпания S7 Airlines заявила, что заменит Boeing 737 MAX на другие самолеты. При этом S7 являлась единственной российской авиакомпанией с Boeing 737 MAX во флоте.