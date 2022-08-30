Разминки закончены: еще один трофей ЦСКА и возвращение Радулова

Предсезонные турниры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершились, до старта сезона остаются считаные дни. Последние четыре выставочных соревнования прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Во всех случаях успех праздновали команды из регионов, на территории которых проходили мероприятия. Правда, в столице Татарстана первым стал не звездный состав казанского «Ак Барса», а нижнекамский «Нефтехимик». Кубок мэра Москвы взял столичный ЦСКА, питерский Турнир имени Пучкова остался за местным СКА, а Кубок губернатора Челябинской области завоевал «Трактор».

Кубок мэра Москвы

Победу в московском турнире одержал ЦСКА. Вполне ожидаемый результат, учитывая тот факт, что армейцам удалось сохранить большую часть игроков из победного состава, взявшего весной Кубок Гагарина.

— Понятно, что все предсезонные турниры — это важнейшая часть подготовки к чемпионату, особенно с учетом того, что у нас ротация идет большая, иногда даже запредельная, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Я просто помню времена СССР, когда после двух-трех переходов уже кричали караул, а сейчас сколько игроков переходит из команды в команду… Сейчас это факт, который ставит тренеров в сложное положение. Есть объективные сложности в построении команды, которые влияют на результат, на старт. Плюс переходы вратарей — это важная психологическая причина, которая неизвестно, даст свой результат или нет, нашел вратарь свою команду или не нашел.

Самым удивительным фактом на Кубке мэра второй год подряд становится выход в финал «Куньлунь Ред Стар». Китайская команда приезжает на турнир с минимальной подготовкой в рамках укороченной предсезонки, так как игроки решают вопросы с документами и прибывают в расположение достаточно поздно. Тем не менее «Куньлунь» показал довольно интересный, цепкий хоккей. Возможно, у команды под руководством канадского тренера Грега Айрленда может что-то получиться в новом сезоне.

Что касается московских «Спартака» и «Динамо», то обе команды проверили молодых игроков, что, конечно, немного повлияло на исходы матчей.

Хабаровский «Амур» на Кубке мэра получил радостную весть — одобрение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) контракта Яниса Калниньша — и даже успел проверить латвийского вратаря на практике. Дальневосточная команда на турнире показала силовой хоккей. Подмосковный «Витязь» же на турнире в Москве не одержал ни одной победы.

— Хорошо, что эти турниры проходят — Кубок мэра Москвы, губернатора Челябинской области и другие, — отметил Юрий Новиков. — Это важнейшие этапы, чтобы и тренер почувствовал команду, и команда — тренера. Хорошо, что эти традиции со времен Советского Союза остаются. Плюс, конечно, и молодых просматривают. Для каждой команды это последний сбор перед чемпионатом. Проверяют здоровье игроков — это хорошее продолжение нашей традиции.

Кубок TANECO

В Казани прошел Кубок TANECO. Победу в нем праздновал «Нефтехимик», который все свои победы одержал в дополнительное время. Хорошо себя проявляли легионеры. Команда Олега Леонтьева оказывала хорошее давление на соперников, благодаря чему и добилась такого результата.

Второе место занял «Ак Барс». Команда с таким составом, как у казанцев, уже находится под пристальным вниманием. На турнире в столице Татарстана стало понятно, что проблем с вратарской линией у команды Олега Знарка нет. Вернувшийся из Северной Америки молодой Амир Мифтахов показал уверенную игру и то, что может составить серьезную конкуренцию опытному Тимуру Билялову. Но главным событием, разумеется, стало появление перед публикой суперзвездного нападающего Александра Радулова, нынешним летом вернувшегося из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Напряжение в хоккее упало, его надо возвращать, — считает Юрий Новиков. — Раньше хоккеисты отличались страстью. В этом плане возвращение Радулова на руку лиге. Лампочка хоккейная должна превратиться в прожектор, чтобы Радулов показывал пример всем. Чем велик Овечкин? Он велик как пример. Понятно, что у Радулова и травмы, и возраст, но всё равно, если заставить себя быть этим энергетиком, это будет самое важное, что мы от него получим. Не голы, я не жду от него голов или очков. А страсть, с которой он зажигает, показывает ее молодым ребятам. Он для этого лиге нужен, а не кубки выигрывать. У нас таких хоккеистов не так много. Они штучные. Сейчас все команды похожи друг на друга, страсти не хватает. Радулов может стать прожектором перестройки.

Третье место на турнире занял ярославский «Локомотив», четвертое — уфимский «Салават Юлаев».

Кубок губернатора Челябинской области

Помимо ежегодного предсезонного турнира по его окончании болельщиков «Трактора» ждал концерт с презентацией клуба, где выступили приглашенные звезды. А еще на открытие Кубка губернатора приехал обладатель Кубка Стэнли Валерий Ничушкин, завоевавший этот трофей в июне в составе «Колорадо Эвеланш». Просто праздник хоккея для челябинцев и гостей турнира.

«Трактор» выиграл Кубок, проиграв лишь магнитогорскому «Металлургу» по буллитам (1:2). «Магнитка» заняла второе место, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту». Не обошлось без экспериментов с составами. По общим впечатлениям команда Ильи Воробьева сохранила тот уровень, который позволил ей дойти до финала Кубка Гагарина прошлого сезона. Третье место занял нур-султанский «Барыс», четвертое — «Автомобилист». Они выиграли по одному матчу.

Турнир им. Н.Г. Пучкова

Пожалуй, один из самых интересных предсезонных турниров с точки зрения команд, принимающих участие: омский «Авангард», череповецкая «Северсталь», «Сочи», новосибирская «Сибирь» и, конечно, хозяева турнира — СКА. Победу в турнире досрочно одержали питерские армейцы, выиграв три матча в основное время. Неудивительно, ведь у петербуржцев который год собирается сильный состав.

Порадовали «Сибирь» и «Северсталь», занявшие второе и третье места соответственно. Череповецкий коллектив с небольшим, относительно других клубов, составом показывает классный хоккей под руководством Андрея Разина и уже два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, где имел все шансы пройти дальше. Что касается участия ХК «Сочи», то подопечные Андрея Назарова — украшение любого турнира, выводить на эмоции игроков соперника у них получается прекрасно, что прибавляет зрелищности любому матчу.

— Ждем начала чемпионата и решения КХЛ по поводу перекрестного плей-офф, — подытожил Юрий Новиков. — Нужна реновация. Перекрестный плей-офф — в перспективе отличное решение, потому что мы стоим на месте, уже неинтересно становится, одно и то же. Задача менеджеров, наоборот, искать какие-то варианты, чтобы игроки развивались. 68 матчей — хороший шаг, так же как и идея перекрестного плей-офф. Тренерам придется привлекать молодых игроков, потому что нагрузка большая.

В юбилейном 15-м сезоне КХЛ команды проведут 68 матчей без перерывов на евротуры. Плотный календарь должен добавить зрелищности. Также СМИ пишут о введении перекрестного плей-офф, что также может привлечь болельщиков к просмотру игр навылет.