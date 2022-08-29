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В Киеве потребовали полноценного членства в НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев устроит вступление в НАТО, но не предоставление ПДЧ
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Фото: Global Look Press/Wu Wei
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Киев несерьезно относится к требованиям России об обеспечении статуса Украины вне блока Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявила 29 августа украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, украинское правительство заинтересовано только в том, чтобы страна стала полноправным членом НАТО — все другие формы взаимодействия Киев уже не рассматривает.

«Если бы Украине предложили план действий по членству в НАТО (ПДЧ) до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство», — пояснила Стефанишина в интервью украинской газете «Европейской правде».

По словам политика, Киев стал несерьезно относиться к Москве, после того как узнал о ее реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.

Ранее, 21 августа, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса заявлял президенту РФ Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет.

3 августа бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер выразил мнение, что экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель и бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, занимающий ныне пост президента Германии, в свое время приняли «мудрое решение» не допускать Украину в НАТО.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны, которая предусматривает членство Украины в НАТО. Это вызвало беспокойство Москвы. После этого в Кремле заявляли, что вступление Украины в альянс для урегулирования ситуации в Донбассе вряд ли поможет стране справиться с проблемой, а только усугубит ситуацию.

16 мая Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. В феврале 2022 года президент РФ заявил, что США и НАТО игнорируют основные озабоченности России в сфере безопасности. Это, в частности, касается вопроса расширения Североатлантического альянса на восток. По мнению главы РФ, «нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет других».

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