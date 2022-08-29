В Минпромторге рассказали о трудоустройстве сотрудников ушедших из РФ компаний

Никто из сотрудников ушедших из России западных компаний не останется без работы. Об этом 29 августа сообщили в Минпромторге, заявив, что часть из них уже получили предложения о трудоустройстве на новые места работы.

«По информации, полученной от участников рынка, многие специалисты ушедших компаний уже получили работу в российских организациях. Трудоустройство остальных сейчас в процессе, часть из них получили предложения. Учитывая значительное расширение присутствия российских компаний на рынке и их активный рост, мы уверены, что ни один из сотрудников не останется без работы», — заявили журналистам в ведомстве.

Там также указали, что министерство отслеживает развитие ситуации и при необходимости специалисты получат помощь и консультации по трудоустройству.

25 августа сообщалось, что американская компания Dell уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников. В российском сегменте Dell работает около 50 человек. Компания заявила, что будут сокращены все сотрудники отдела продаж, маркетинга и технический персонал. Со слов информированного источника, один из самых крупных производителей оргтехники в мире выплатит всем уволенным сотрудникам до восьми окладов.

19 августа сообщалось, что на фоне ухода немалого количества иностранных компаний рынок труда в России претерпел значительные изменения, к которым как сами компании, так и их работники начинают понемногу приспосабливаться. В отчете рекрутинговой компании Get experts указано, что у специалистов изменились приоритеты при сравнении характеристик российских и иностранных компаний и оценке компаний, в которых они работают.

Ранее, 7 августа, стало известно, что россияне резко охладели к работе в западных компаниях и предпочитают российских работодателей. Позиции «своих» в нынешней геополитической обстановке видятся им более устойчивыми — в отличие от зарубежных.