Размерный взгляд: в России стали массово продавать мини-дома по 50 кв. м

Вслед за микростудиями в 10 кв. м в России стали массово продавать мини-дома . Их площадь составляет 50–60 «квадратов» и менее — доля таких объектов в предложении уже достигла 60%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Такие проекты стали массово появляться из-за высоких цен на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Норма же площади для частных домов составляет 100–120 «квадратов». По мнению экспертов, в результате подорожания земельных участков, а также развития ипотечных программ на индивидуальное жилье тренд на сокращение площадей частных домов будет набирать обороты и дальше.

Кто меньше

В России начала сокращаться площадь не только выставляемых на продажу квартир, но и домов — вслед за микростудиями на рынке появились мини-коттеджи . Сейчас уже 60% предложения среди частных домов составляют объекты площадью 50–60 кв. м . Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. С учетом новой тенденции средняя площадь частных домов составила 80 «квадратов», раньше она была равна 100–120 кв. м . За год число проданных объектов площадью до 60 кв. метров выросло на 27% , добавил он.

Такое жилье стали массово возводить из-за высоких цен на ИЖС . Как писали «Известия», за год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20–35%. Подорожали стройматериалы, увеличилась стоимость рабочей силы, стремительно вырос спрос на такое жилье.

— Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов . Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома, — рассказал Илья Сауков.

Мини-дома за последнее время стали настоящим трендом, в том числе площадью меньше 50 «квадратов» , согласен директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов. При строительстве малогабаритных объектов можно неплохо сэкономить в том числе на отделке, отметил он.

Как писали «Известия», за последний год стоимость ремонта жилья в России выросла примерно на 30%. Речь идет о косметической и капитальной отделке. Это произошло за счет подорожания основных стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих.

— Строят мини-дома и под аренду — в живописном месте, предполагая сдавать его посуточно парам или семьям с одним или двумя детьми , — рассказал Вячеслав Котлов.

Причем зачастую габариты таких домов достигают шесть на шесть метров : доски и балки производятся именно такой длины — так получается избежать обрезков, а значит, и экономических потерь, добавил он.

Также в числе причин уменьшения площади такого жилья — развитие ипотеки в этом сегменте , сказала директор департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган. Уже запущена льготная ипотека на частные дома, уточнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Теперь построить пусть и небольшой дом стало гораздо проще, чем покупать квартиру еще меньшей площади , сказал депутат.

Льготная ставка по кредитам на ИЖС составляет 9%. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн. Сейчас почти у всех ипотечных банков из топ-20 есть программы для ИЖС, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

По данным Ильи Саукова, тренд на малогабаритные дома — массовый: такие объекты набирают популярность вблизи всех городов России. Большое внимание стало уделяться планировкам и обеспечению максимальной эксплуатации пространства внутри. Например, все больше домов без коридоров, когда из кухни-гостиной можно попасть в любую из комнат, а спальни делают площадью по 7–9 кв. м, рассказал он.

Цена вопроса

Главная причина популярности небольших домов — их низкая стоимость , сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Например, в Подмосковье в 90 км от МКАД можно купить дом площадью 60 кв. м для временного летнего проживания за 5 млн рублей , отметил он.

Сегодня ядро покупательского спроса приходится на дома, соразмерные по стоимости с одно- и двухкомнатными квартирам , сказал Илья Сауков.

— Если мы говорим в целом по России, то средняя стоимость «квадрата» на рынке загородных домов составляет 50 тыс. рублей, что в 1,5–2 раза ниже, чем на квартиры. Большой спрос на дома, соизмеримые по цене с «однушками», но площадью в 1,5–2 раза выше, — рассказал эксперт.

В то же время всё больше людей сейчас работают удаленно, меняют свое отношение к стилю и образу жизни, нет привязки к городским адресам и активностям, напомнила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Причем частный дом, в отличие от квартиры, со временем можно достроить, увеличив его площадь , подчеркнула она.

По мнению Яны Глазуновой, в среднесрочной перспективе рынок ИЖС резко вырастет . Городская недвижимость сильно дорожает уже пару лет, а за последние полгода в некоторых местах рост цен составил до 25%. Частные дома — доступная альтернатива, чтобы улучшить жилищные условия людей во многих регионах, пояснила свой прогноз эксперт.