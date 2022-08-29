Юрист отреагировал на поднятие Турцией цены за проход через Босфор

Вице-президент Российской Ассоциации морского права RUMLA, партнер юридической фирмы NAVICUS.LAW Константин Путря 29 августа прокомментировал «Известиям» новость о том, что Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.

Юрист отметил, что Босфор и Дарданеллы являются единственными проходами черноморских стран в открытое море. Фактически это основные пути экспорта энергоресурсов и иных грузов на запад, подчеркнул Путря.

«Повышение стоимости такого прохода, конечно, не остановит перевозки грузов через проливы. Однако расходы на транспортировку груза, в том числе затраты на проход через рассматриваемые проливы, ложатся на плечи грузоотправителей. Поэтому повышение цен на проход повлияет на стоимость транспортировок грузов и, как следствие, на стоимость самих грузов, причем увеличение их стоимости будет существенным», — сказал он.

Юрист заявил, что повышение цен окажет воздействие на российское судоходство, и так осложненное санкциями, однако сильного эффекта на перевозочный процесс вряд ли окажет.

Путря пояснил, что по Конвенции ООН от 1982 года проход через проливы и каналы, которые являются частью территориального моря, должен быть беспрепятственным. Однако проливы Босфор и Дарданеллы относятся к исключениям из правил, так как являются проливами, «проход в которых регулируется давно существующими конвенциями».

«Такой конвенцией для проливов Босфора и Дарданеллы является Конвенция Монтрё 1936 года (Конвенция о режиме проливов). Указанная конвенция так же закрепляет возможность беспрепятственного прохода судов через транзитные проливы, однако устанавливает большее количество исключений из этого правила, нежели Конвенция 1982 года», — сказал юрист.

При этом Путря считает, что решение Турции, в первую очередь, имеет политический характер.

«Турция уже повышала сборы за проход через рассматриваемые проливы, однако до этого такое повышение было связано с курсами валют или иными экономическими изменениями. В то же время, с точки зрения права, ясно одно: «владеющее» проливом государство не может устанавливать сборы, которые ставят государства, суда которых проходят через соответствующий пролив, в неблагоприятное положение, и ограничивать возможность прохода таких судов. Такое положение ограничивает турецкие власти от чрезмерного увеличения стоимости прохода через проливы, однако лишить их права такую стоимость увеличить, конечно, не может», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что за счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн. Постановление вступит в силу 7 октября.

В мае Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.