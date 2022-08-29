Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Около пяти взрывов прогремели в Мелитополе в понедельник, 29 августа. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На данный момент непонятно, что это было. Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день глава пресс-центра сил обороны украинской армии «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступательные действия по разным направлениям на юге, в том числе в Херсонской области.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии «Известиям» отметил, что «никто никуда не наступает и не отступает». Он назвал заявления о наступлении фантазией.

Глава Крыма Сергей Аксенов также назвал данные сообщения очередным фейком украинской пропаганды. Он отметил, что ВСУ несут жесточайшие потери на всех направлениях. По словам Аксенова, Киев занимается имитациями и изготовлением информационных подделок, чтобы показать активность Западу.

Приазовская часть Запорожья и Херсонская область были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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