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Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы

Financial Times: Дания, Финляндия и Швеция обвинили Норвегию в энергетическом подрыве Европы
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Фото: Global Look Press/Lilly
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Сразу несколько стран северной Европы раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии, обвинив Осло в намерении подорвать европейский энергорынок. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает Financial Times.

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Ранее в августе статс-секретарь министерства нефти и энергетики Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен подтвердил, что правительство анализирует механизмы снижения производства и экспорта электричества. Ограничения, по его словам, будут введены в случае, если уровень в водохранилищах, на которых построены гидроэлектростанции, «упадет до очень низкого уровня».

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции высказались против таких ограничений.

«Норвегия станет первой страной в Европе, которая пойдет на подобное в сфере электричества. Это стало бы очень опасным и националистическим шагом. Это очень эгоистичное поведение», — заявил изданию исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

Директор по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнес Бруун в комментарии Financial Times выразил опасения, что примеру Осло могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях любые меры, принимаемые на национальном уровне, представляют опасность.

Ранее, 10 августа, обозреватель газеты Ричард Милн написал, что проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергетический кризис в Европе. По его мнению, подобная мера может негативно отразиться на Германии, Нидерландах и Великобритания, которые годами импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям. К тому же сегодня эти страны лишились интенсивных поставок российского газа, что также негативно сказывается на состоянии их энергетической сферы, указал журналист.

Прежде отмечалось, что запасы воды в резервуарах Норвегии оказались на рекордно низком уровне из-за необычайно сухой зимы и весны. В итоге правительство страны может ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены.

29 июля агентство Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары и перспектив зимнего дефицита голубого топлива.

20 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с таким плачевным результатом. При этом российский лидер подчеркнул, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики самого Запада.

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