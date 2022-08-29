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Утечка водорода произошла при заправке ракеты-носителя SLS для лунной миссии Artemis

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Утечка водорода произошла при заправке ракеты-носителя корабля Orion, который планируется отправить к Луне в рамках программы Artemis («Артемида-1»). Как сообщило 29 августа Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), неисправность удалось устранить, однако запуск ракеты, запланированный на понедельник, всё же отложен.

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«Во время перехода от медленного к быстрому заполнению жидким водородом ракеты-носителя мы обнаружили выброс некоторого количества водорода, который мог просочиться в продувочный бак. Утечка произошла в допустимых пределах, и мы вернулись к быстрой заправке [топлива]», — указано в сообщении NASA в Twitter.

Запуск ракеты должен был состояться с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде с 08:33 до 10:33 по времени Восточного побережья США (с 15:33 до 17:33 мск).

Следующее окно для запуска ожидается 2 сентября, отметили в NASA. Однако полет состоится лишь в том случае, если инженеры найдут причины утечки водорода и смогут устранить их.

Накануне глава NASA Билл Нельсон заявил, что целью новой высадки астронавтов на Луне будет обеспечение более длительного пребывания человека на спутнике Земли, что подразумевает проживание и изучение новых технологий. Нельсон также добавил, что в краткосрочной перспективе проживание человека на Луне невозможно.

20 августа сообщалось, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны. В их число вошли в том числе кромка кратера Фаустини, возвышенность у кратера Шеклтон, кратер Малаперт и ряд других мест.

Лунная программа «Артемида» предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерено завершить программу к 2025 году, но не исключает возможных задержек или переносов.

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