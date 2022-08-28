Глава NASA рассказал о будущей жизни людей на Луне

Целью новой высадки астронавтов на Луне будет обеспечение более длительного пребывания человека на спутнике Земли, что подразумевает проживание и изучение новых технологий. Об этом 28 августа заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне на протяжении более долгого периода времени, нежели просто высадиться, пробыть там пару дней и улететь», — отметил Нельсон в интервью телеканалу NBC.

По словам директора космического агентства Соединенных Штатов, человечество отправится на Луну, чтобы жить и учиться там. Именно масштабом этих задач объясняется факт столь длительной подготовки к новой высадке астронавтов на поверхность спутника Земли.

Нельсон добавил, что в краткосрочной перспективе проживание человека на Луне невозможно. Для этого нужны технологии, позволившие бы жить на других небесных телах.

После высадки на Луне землян ждет путешествие на Марс, утверждает глава NASA.

20 августа сообщалось, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны. В их число вошли в том числе кромка кратера Фаустини, возвышенность у кратера Шеклтон, кратер Малаперт и ряд других мест.

20 июля NASA назвало предварительные даты запуска миссии лунной программы под названием «Артемида».

Первый пилотируемый полет космического корабля Orion к Луне посредством ракеты-носителя Space Launch System (SLS) состоится уже в конце августа — начале сентября 2022 года.

Лунная программа «Артемида» предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерено завершить программу к 2025 году, но не исключает возможных задержек или переносов.