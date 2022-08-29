Рабочий пострадал при обрушении траншеи в Иркутской области
Мужчину засыпало землей в траншее во время проведения работ в Иркутской области. Потерпевшего передали медикам.
Инцидент произошел в микрорайоне Изумрудном поселка Маркова (Иркутский район). 28-летний пострадавший участвовал в проведении земляных работ, когда траншея обрушилась. Мужчину засыпало грунтом, пишет ИА IrkutskMedia.
Спасатели вызволили пострадавшего и передали медикам. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.
В Калужской области рабочий погиб во время прокладки ливневой канализации. Грунт траншеи обвалился, и потерпевшего засыпало землей.