Рабочий погиб во время прокладки канализации под Калугой
В городе Балабаново Калужской области во время работ по прокладке ливневой канализации погиб рабочий. Его засыпало землей.
Инцидент произошел 16 августа. По предварительным данным, экскаватор выкопал траншею и в нее спустился рабочий. Грунт траншеи обвалился, и мужчину засыпало землей. Другие подробности происшествия сейчас устанавливаются.
Прокуратура Калужской области проводит проверку по факту инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет газета «Весть».
Ранее сообщалось, что в Новой Москве рабочий на стройке погиб после падения в котлован строящегося сооружения. От полученных травм мужчина 1975 года рождения скончался на месте.