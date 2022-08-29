Аномальная жара продержится в Удмуртии до осени

Начало рабочей недели в Удмуртии по-прежнему будет аномально жарким. Осадков синоптики не обещают, а температура днем составит от +26 до +31 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Температура начнет понижаться 31 августа. Ночью она составит от +13 до +18 градусов, днем будет не выше +26 градусов. Ожидаются небольшие дожди и грозы.

1 сентября погода резко изменится. В ночные часы столбики термометров будут подниматься не выше +14 градусов, а днем будет около +24 градусов. Пройдут дожди и в некоторых районах грозы с сильными порывами ветра, сообщает udm-info.ru.

К выходным по ночам температура будет опускаться до +4 градусов, а днем — подниматься не выше +18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета. 29 августа в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник москвичей ожидает погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем с грозой, до +29 градусов.