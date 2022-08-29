Семь человек пострадали при экстренной посадке Ми-8 под Сургутом

По предварительным данным, при жесткой посадке вертолета Ми-8 под Сургутом пострадали семь человек. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«По предварительной информации, пострадали семь человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом, стало известно ранее в этот день. В экстренных службах сообщили, что у воздушного судна случился технический отказ. В вертолете находились семь человек.

18 июля вертолет Ми-8 во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Ленинградской области. Жертв и разрушений на земле не было. Причиной жесткой посадки судна назвали вероятную неполадку рулевого винта.