Причиной жесткой посадки Ми-8 в Ленобласти могла стать неполадка рулевого винта

Причиной жесткой посадки вертолета Росгвардии в Ленинградской области могла стать неполадка рулевого винта. Об этом 18 июля сообщил ТАСС источник.

«Среди причин ЧП рассматривается техническая неисправность, в частности, рассматривается возможная неполадка рулевого винта», — сказал.

По информации источника агентства, экипаж жив.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Специальная комиссия установит причины произошедшего.

Ранее, 16 июля, стало известно о пропаже вертолета «Робинсон» на Камчатке. Позже губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что воздушное судно обнаружили в 13 км южнее вулкана Узон. Он отметил, что вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Находившиеся на борту погибли. Как сообщил «Известиям» источник, среди погибших бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.