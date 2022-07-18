Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол заявил о принятии Россией мер в случае размещения баз НАТО в Финляндии
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Ростовской области выявили завербованного СБУ жителя Украины
Происшествия
Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленобласти
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Мир
Песков оценил возможность двусторонней встречи Трасс и Путина
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В ЛНР завершили формирование администраций во всех городах

Причиной жесткой посадки Ми-8 в Ленобласти могла стать неполадка рулевого винта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной жесткой посадки вертолета Росгвардии в Ленинградской области могла стать неполадка рулевого винта. Об этом 18 июля сообщил ТАСС источник.

«Среди причин ЧП рассматривается техническая неисправность, в частности, рассматривается возможная неполадка рулевого винта», — сказал.

Жесткая посадка: люди погибли в авиакатастрофе в Кузбассе
Среди жертв два известных российских спортсмена-парашютиста и миллиардер

По информации источника агентства, экипаж жив.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Специальная комиссия установит причины произошедшего.

Ранее, 16 июля, стало известно о пропаже вертолета «Робинсон» на Камчатке. Позже губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что воздушное судно обнаружили в 13 км южнее вулкана Узон. Он отметил, что вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Находившиеся на борту погибли. Как сообщил «Известиям» источник, среди погибших бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022