Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом, рассказали «Интерфаксу» в понедельник, 29 августа, экстренные службы.

«У вертолета Ми-8 случился технический отказ, он совершил жесткую посадку вблизи Сургута», — отметил собеседник агентства.

В вертолете находились семь человек, об их судьбе информации пока нет, связь с экипажем не установлена.

На место происшествия направлены спасатели.

18 июля вертолет Ми-8 во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Ленинградской области. Жертв и разрушений на земле не было. Причиной жесткой посадки судна назвали вероятную неполадку рулевого винта.