Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленобласти

Вертолет Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленинградской области, сообщили 18 июля в ведомстве.

«В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Специальная комиссия займется установлением причин произошедшего.

29 июня в Якутии разбился вертолет Ми-8. Вертолет совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей. По данным «Известий», все находившиеся на борту люди живы.