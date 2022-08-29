Опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован и заменяется на пилотов-афганцев

ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости» 29 августа.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших Воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — говорится в сообщении.

Также потери остатков авиации объясняются тем, что украинские ВВС привлекли к боевым вылетам курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, у которых не было дополнительной подготовки. С большой долей вероятности они гибли в первых боевых вылетах, пояснил источник.

Кроме того, по его словам, в Европе не удалось набрать по контракту пилотов, которые могли бы работать на самолетах советской разработки.

27 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что самолет был обнаружен летчиками ВКС России в районе Малиновки.

До этого, 25 августа, российские военные поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате атаки уничтожено по одному Су-27 и Су-24. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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