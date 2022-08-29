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Минобороны России: на подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник ВСУ

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Военнослужащими РФ был сбит украинский беспилотник, боевики пытались атаковать Запорожскую АЭС. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса № 1, в котором хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», — подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Сбитый дрон рухнул на крышу корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнили в министерстве.

Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Энергодара, где располагается электростанция. Отмечается, что некоторые жители получили ранения.

«Обстрелы жителей города Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища», — сказано в сообщении.

Кроме того, два украинских Су-25 удалось сбить в Запорожье и в Донецкой Народной Республике (ДНР). С начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 276 самолетов, принадлежащих украинской стороны, также 148 вертолетов, 1832 беспилотника, 370 ЗРК, 4408 танков и бронированных машин, 3354 орудия полевой артиллерии и миномета, свыше 5,1 тыс. единиц автомобильной спецтехники, уточнил Конашенков.

Ранее в понедельник стало известно о том, что на этой неделе ЗАЭС посетит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящая из 14 представителей, в числе которых и глава организации Рафаэль Гросси.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что РФ внесла значительный вклад в подготовку данной миссии. Он отметил также, что надеется на дальнейшее устранение многочисленных спекуляций о неблагополучном положении дел на ЗАЭС.

РФ продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее начале было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны националистов украинской стороны. Главными задачами военнослужащих РФ являются освобождение ЛДНР, а также денацификация и демилитаризация киевского режима.

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