Эксперт назвала полумерами предложения стран Балтии по санкциям против РФ

На новые решительные шаги в отношении России власти европейских стран не пойдут не только потому, что это негативно скажется на поставках в эти государства, но и по той причине, что в перспективе возможны смены правительств в Евросоюзе и большая разобщенность внутри альянса. Об этом заявила «Известиям» специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская в понедельник, 29 августа.

Ранее в этот же день глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил газете Die Welt, что страны Балтии предложили Еврокомиссии идеи по ограничениям в рамках 8-го пакета антироссийских санкций. Так, предлагается ввести меры против торговли, энергетики и новые ограничения по SWIFT.

«Европейские страны продолжают принимать санкционные полумеры в отношении России, которые больше выглядят как дипломатическая игра и показная эффективность для населения стран ЕС», — сказала Милашевская.

По ее словам, в отношении России со стороны альянса возможны запрет на выдачу виз, за исключением гуманитарных случаев, прекращение покупок нефти и природного газа, полный запрет на взаимодействие с российской банковской системой и ее зарубежными дочерними организациями, запрет на поставки любых российских товаров, в том числе и через третьи страны, а также наложение санкций на все мировые компании, которые работают с Москвой или внутри России.

«Но нужно понимать, что геополитическое противостояние России и Украины уже отходит на второй план для европейских обывателей. Сейчас их больше волнуют выросшие счета за электричество и другие коммунальные услуги, повышение стоимости продуктов в магазинах, а также риск быть уволенными, ведь промышленность и все компании в Европе тоже страдают от повышения цен на энергоносители», — рассказала специалист.

Она добавила, что это приводит порой к нерентабельности производства продукции, и компании в Европе уже начали закрываться или останавливать работу до улучшения ситуации.

«Поэтому стоит ожидать, что на новые решительные шаги в отношении России европейские власти не пойдут, ведь это может привести к ухудшению межгосударственных взаимоотношений. В конечном счете это негативно отразится на поставках продовольствия, удобрений, природного газа и других энергоносителей. В перспективе вполне возможны смены правительств в европейских странах и большая разобщенность внутри единой Европы (Евросоюза)», — добавила эксперт.

Она указала, что российская экономика также может замедлить темпы своего развития, но в перспективе найдутся обходные пути и российские товары продолжат поступать на европейский рынок, приносить доход в виде налогов РФ. Сокращение доходов от продажи нефти и газа скажутся на доходах российского бюджета, но в перспективе потоки продажи полезных ископаемых могут быть переориентированы, заключила Милашевская.

На днях журнал The Economist признал устойчивость России к санкциям. Отмечалось, что показатели российской экономики превосходят самые оптимистичные прогнозы. Важнейшими факторами устойчивости страны журнал назвал политику ее правительства по стабилизации экономики, рекордные доходы нефтегазового сектора и устойчивость граждан к экономическим потрясениям.

ЕС с 14 июня отключил от SWIFT ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Под санкции также попал Белорусский банк развития и реконструкции.

Впервые угроза отключения РФ от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами.