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Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Президент России Владимир Путин посетит Калининград с рабочей поездкой, визит намечен на 1 сентября. Об этом 29 августа заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, поездка российского лидера в Калининград приурочена ко Дню знаний.

«Поездка приурочена к Дню знаний, 1 сентября поездка, но не только», — сказал представитель Кремля.

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Как добавил Песков, понедельник и вторник у главы государства пройдут «в рутинном рабочем режиме». 29 августа президент РФ примет главу агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

В середине недели глава государства проведет совещание с правительством, к мероприятию идет подготовка, заключил пресс-секретарь президента.

24 августа Путин провел совещание с правительством по вопросам ликвидации и предупреждения лесных пожаров. По его итогам, в частности, российский лидер поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.

Президент отметил, что в целом по стране в настоящее время общая площадь лесных пожаров — почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

23 августа правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил Григоренко.

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