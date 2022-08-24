Путин поручил Григоренко посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях. Об этом глава государства сказал в ходе совещания по ситуации с пожарами в России в среду, 24 августа.

«Я прошу Дмитрия Григоренко посетить регионы, где самая сложная сейчас, напряженная ситуация, посмотреть, что там происходит, и сделать необходимые предложения», — цитирует Путина RT.

Также президент поручил принять все необходимые меры для борьбы с пожарами в Рязанской области, передает НСН.

Он отметил, что из-за сильного ветра пожары под Рязанью продолжают распространяться, а их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, сообщает телеканал «Звезда».

Путин добавил, что для ликвидации возгораний в Рязанскую область направлены дополнительные группы спасателей и техники, в том числе из соседних регионов.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории региона действовали два пожара на землях лесного фонда на площади (огнем пройдено около 9,2 тыс. га).

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Накануне сообщалось, что в России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Комиссию возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.