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Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Путин учредил новую госнаграду РФ — медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России новой государственной награды — медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Документ опубликован 29 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут награждены граждане России, которые внесли весомый вклад в развитие регионов в сферах: государственное строительство, экономика, промышленное производство, строительство, транспортная, энергетическая и информационно-телекоммуникационная инфраструктура, сельское хозяйство и др.

«На лицевой стороне медали — изображение композиции, символизирующей развитие Сибири и Дальнего Востока. На заднем плане в верхней части медали изображена сопка, на фоне которой расположена плотина Саяно-Шушенской ГЭС (гидроэлектростанции. — Ред.). В левой части <…> размещены промышленные объекты — нефтяная вышка и нефтяной насос», — говорится в приложении к указу Владимира Путина.

Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

Перспективы развития сельского хозяйства и малого бизнеса Дальнего Востока обсудят в рамках одной из сессий деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Участники сессии определят, позволяют ли действующие меры поддержки отрасли кратно увеличить объемы производства, обозначат приоритетные направления отрасли для каждого региона Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также обсудят, как обеспечить трансфер продукции между регионами округа и ускоренно ввести в оборот неиспользуемые земли.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 августа, подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка при поездках граждан на Дальний Восток — с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Условием является пребывание на территории не менее четырех дней и трех ночей, сообщает правительство.

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