Мэр Одессы выступил за переговоры с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с Россией нужно вести переговоры и искать компромиссы. Интервью с ним 29 августа опубликовала итальянская газета Corriere della Sera.

Он отметил важность политических переговоров, так как «на кону жизни миллионов людей».

«Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку», — подчеркнул одесский градоначальник.

Действия украинского лидера Владимира Зеленского с начала специальной военной операции России по защите Донбасса он назвал «в целом правильными». Однако Труханов раскритиковал то, что президент страны не предоставил большую автономию регионам и муниципалитетам.

«Если бы он прислушивался к рекомендациям, всё бы работало лучше», — поделился он мнением.

Говоря о возможности сноса памятника императрице Екатерине II в Одессе, мэр города напомнил, что выступает против этого. Он подчеркнул, что именно она основала город, а снос памятника лишен всякого смысла.

26 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с Россией «смертным приговором» для Киева. По его словам, глава государства выступает однозначно против такого исхода.

24 августа постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия рассчитывает на решение конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, переговоры могут состояться при условии, что поставленные Москвой цели и задачи спецоперации будут выполнены.

13 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, мирные переговоры российской и украинской сторон будут означать победу России. Он отметил, что на данный момент у Киева нет поводов для возобновления мирных переговоров.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».