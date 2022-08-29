В Иране показали аналог кроссовера Renault Kwid — модель Ikco K112. Об этом 29 августа сообщило иранское издание Khodrobank.

Издание отметило, что машина очень похожа на Renault Kwid и разработана иранской компанией Iran Khodro при участии еще одного местного автопроизводителя — компании SAIPA.

Автомобиль K112 сделан на французской платформе CMF-A, на которой построен оригинальный Renault Kwid.

По данным иранского издания, машина будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем мощностью 75 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Производитель утверждает, что расход топлива у автомобиля составляет менее 5 л бензина на 100 км пути. Сроки начала серийного производства K112 пока не названы.

22 августа в Москве показали иранский седан Iran Khodro Tara. Продажи модели в России планируют начать в начале 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела испытаний компании Ikso Бехруз Ахмадзаде.