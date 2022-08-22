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В Москве на MIMS показали седан Iran Khodro Tara

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На московской международной выставке запасных частей и автокомпонентов, MIMS-2022, показали иранский седан Iran Khodro Tara. Продажи модели в России планируют начать в начале 2023 года. Об этом «Известиям» 22 августа сообщил начальник отдела испытаний IKCO Бехруз Ахмадзаде.

Iran Khodro Tara является самой современной моделью иранского автопрома, машина построена на базе Peugeot 301. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,6 л мощностью 113 л.с., крутящий момент 144 Нм. Мотор работает с 6-ступенчатым автоматом. Бехруз Ахмадзаде сообщил, что двигатель отвечает нормам Евро 5+.

«Известиям» представители марки сообщили, что не тестировали машину в России, сейчас идет процесс российской сертификации автомобиля. Ходовые испытания новинка прошла по дорогам Ирана и Испании.

Для российского рынка оснащение машина получит другие топливный и воздушный фильтр, а список оснащения дополнят системой кругового обзора и встроенным видеорегистратором. Дополнительно автомобиль можно будет оснастить подогревом не только передних, но и задних сидений, светодиодными фарами и спортивной выпускной системой. Представитель IKCO сообщил, что в будущем модельная линейка для России пополнится другими моделями. Например, седаном Dena.

Бехруз Ахмадзаде затруднился уточнить возможную локализацию производства автомобиля Tara в России. Вместе с тем он допустил появление в России еще одного иранского производителя, SAIPA. Ранее стало известно, что эта компания проявляет интерес к заводу «Соллерс» в Елабуге.

Цена Tara в России пока не определена, но представитель IKCO пообещал, что она будет конкурентоспособной.

16 августа стало известно, что компания SAIPA хочет закупать российские двигатели и компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране. Рассматривается вариант применения в иранской версии P90 бензиновых моторов ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.), ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.) и даже ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.).

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