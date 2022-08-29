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Вернувшаяся в Россию Пугачева рассказала о поездке в Израиль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Звезда советской и российской сцены певица Алла Пугачева уезжала в Израиль для отдыха и лечения. Об этом она рассказала в беседе с дизайнером Игорем Гуляевым.

Как следует из ролика, опубликованного им в социальных сетях 27 августа, артистка уже давно находится в России. «У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск», — сказала Пугачева.

Она выразила сожаление, что отпуск подошел к концу. «Я отдыхала, лечилась, все хорошо», — добавила она.

В минувшие выходные Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы на шопинге. Она рассказала журналистам, что намерена «привести в порядок свою голову», и о том, что несколько дней находится в России.

27 августа помощница Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица вернулась в Россию. По ее словам, артистка не планирует выступать с концертами, но в стране останется «надолго».

Летом Пугачева и ее муж Максим Галкин проживали в Израиле в элитном особняке в престижном районе, так называемой израильской Рублевке. 17 мая Пугачева заявила, что намерена вернуться в Россию осенью. Она объяснила это тем, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

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