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СМИ предрекли Европе «горячую политическую осень» и «холодную зиму»

Geopolitika: из-за недальновидности политиков ЕС ждет «горячая политическая осень» и «холодная зима»
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Из-за стратегической недальновидности и ошибок европейских политиков ЕС ждет «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределенности зима». Об этом заявляет хорватский портал Geopolitika.news.

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«Неопределенность — политическая, экономическая, энергетическая, социальная и безопасность — все больше сотрясает Европу: как членов ЕС, так и тех, кто еще не вошел или добровольно вышел (пока только Великобритания через Brexit, даже не зная еще точно, был ли это в конечном счете, мудрый и дальновидный шаг или нет)», — пишет журналист Зоран Метр.

Автор публикации подчеркнул, что на данный момент существуют примерно одинаковые проблемы во всей Европе. Среди них: высокая инфляция, отсутствие основных источников энергии и нестабильность их поставок, высокие цены на топливо, электроэнергию, газ и продукты, а также финансовое истощение из-за украинского конфликта.

«Все больше и больше стран Европы переживают первые политические кризисы из-за всего вышеперечисленного, поэтому некоторые правительства уже пали (Болгария, Эстония, Великобритания, Италия), а многие другие подвергаются нарастающему давлению как со стороны политической оппозиции, так и других ...и более того, сами граждане — экзистенциально озабочены своим будущим, как никогда в новейшей истории и тем более в истории ЕС», — пишет портал.

Метр также пишет о том, что борьба с оппозицией внутри страны для политических элит ЕС менее опасна, чем открытый бунт своего собственного народа.

«Примером такого бунта, не показывающего признаков затишья уже несколько месяцев, может служить широкомасштабный протест голландских фермеров из-за «странных» решений центральной власти, во многом основанных на политике осуществление энергетического перехода, т.е. борьба с вредными выбросами СО2 - и то, что в условиях кризиса, который месяцами переживает ЕС, ни в коем случае не должно быть сейчас приоритетом», — указывает автор статьи.

О том, что в ближайшем будущем Европу ждут потрясения, заявил и президент Франции Эммануэль Макрон на первом после летних каникул заседании кабмина.

«Может показаться, что момент, в который мы живем, структурирован серией кризисов, один другого серьезнее. Я считаю, что то, через что мы проходим, — это довольно большой сдвиг, большие перемены. У свободы есть цена. Битвы, в которых мы должны участвовать… мы выиграем только своими усилиями», — отметил французский лидер.

В своей публикации Метр отмечает, что политиков из своего окружения намного проще убедить в проведении реформ и принесении каких-либо жертв, чем среднестатистического гражданина Европы.

«Проблема, однако, будет состоять в том, чтобы убедить в этом граждан, которым и без того становится все труднее сводить концы с концами и доживать до конца месяца из-за колоссального роста накладных расходов и стоимости жизни в целом. <…> Прежде всего, граждане будут требовать повышения заработной платы, что позволит им не отставать от роста инфляции, т. е. роста стоимости жизни», — резюмировал автор публикации.

Ранее, 26 августа, биржа ICE отчиталась о том, что цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. До этого исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в августе представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

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