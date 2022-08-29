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Три человека погибли и один пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

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Фото: t.me/DtOperativno
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Водитель и два пассажира погибли в ДТП, произошедшем на улице Братиславской в Москве. Несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована, сообщила в понедельник, 29 августа, столичная прокуратура в Telegram.

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По данным ведомства, около 01:44 водитель седана Chevrolet Cobalt не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого авто совершило наезд на препятствие — фонарный столб.

«В результате ДТП 16-летняя пассажирка госпитализирована, погибли 19-летний водитель автомобиля, а также два пассажира — 40-летняя женщина и 30-летний мужчина. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего», — говорится в посте.

На представленных фото видно, что от удара о столб автомобиль буквально лишился крыши.

27 августа на Симферопольском шоссе Москвы столкнулись люксовые Ferrari и Lexus. По словам владельца Ferrari, виновником происшествия стал водитель Lexus, так как он не уступил при съезде со второстепенной дороги. Эту версию причины аварии подтвердил очевидец.

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