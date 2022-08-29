Опубликованы кадры с места пожара в центре хирургии в Москве

В распоряжении «Известий» появились кадры с места пожара в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве в ночь на 29 августа, на которых видно, что около здания находятся машины экстренных служб и что внутри центра работают пожарные.

На записи можно заметить, как пациенты постепенно заходят в учреждение.

О пожаре в центре хирургии стало известно ранее этим же днем. Возгорание произошло на 11-м этаже здания на площади 60 кв. м. Вскоре огонь ликвидировали.