В научном центре хирургии в Москве произошел пожар

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве начался пожар. Из здания эвакуируют людей, сообщает ТАСС о ссылкой на экстренные службы.

«В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Абрикосовском переулке, 2, на 11-м этаже произошел пожар на площади 60 кв. метров. Проводится спасение людей», — рассказал собеседник агентства.

24 августа произошло возгорание в трехэтажном складском здании на северо-востоке столицы на Сигнальном проезде. В экстренных службах рассказали о троих пострадавших. Сообщалось, что, по предварительным данным, они надышались угарным газом.