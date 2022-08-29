Пожар в центре хирургии в Москве ликвидировали. Об этом сообщили в понедельник, 29 августа, в МЧС.

Возгорание произошло в одной из палат корпуса хирургии. Сообщение о пожаре поступило в 04:00 мск. Экстренные службы спасли из здания 30 человек, десять покинули помещения самостоятельно.

О пожаре в Российском научном центре хирургии им. академика В. Б. Петровского стало известно ранее этим же днем. Возгорание произошло на 11-м этаже здания на площади 60 кв. м.