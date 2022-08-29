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Минобороны показало кадры работы противотанковых комплексов «Корнет»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Западного военного округа по опорным пунктам вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса показало Минобороны России в понедельник, 29 августа.

Расчеты ПТРК «Корнет» используют для борьбы с танками и бронетранспортерами украинских националистов. Они осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях. Противотанкисты отражают контратаки подразделений, использующих бронетехнику.

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Комплексы «Корнет» выдвинулись на боевую задачу вблизи переднего края обороны противника. Задача мобильной группы — поражение взводного опорного пункта в лесу. Артиллерийские расчеты использовали тактику кочующих орудий. Для этого они применили мобильные высокопроходимые пикапы. Это позволяет практически бесшумно выдвигаться на точку, занимать позиции, в считанные минуты проводить точный управляемый выстрел и убывать в укрытие.

В ходе боя по полученным координатам расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВФУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

10 августа корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры работы танка Т-72 1-й Славянской бригады 1-го корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики по позициям ВФУ под Авдеевкой. Именно оттуда ведутся обстрелы Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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