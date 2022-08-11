Военкор «Известий» показал работу танков по позициям ВФУ под Авдеевкой

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов 10 августа показал кадры работы танка Т-72 1-й Славянской бригады первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) по позициям вооруженных формирований Украины (ВФУ) под Авдеевкой.

Авдеевка — главная цель танкистов бригады, потому что именно оттуда идут обстрелы Донецка и его окрестностей, из-за чего погибает мирное население.

«Чаще всего националисты работают не по нам, а по мирным районам, по жилым кварталам. Вспоминается видео, где, по-моему, [бывший президент Украины] Порошенко сказал, что Донбасс как таковой с людьми киевским властям не нужен. Им просто нужна эта территория. Были высказывания, что наши дети пойдут в школу, а ваши будут сидеть в подвалах. И они называют людей из Донбасса частью Украины, своим народом. К своему народу так не относятся. Назад Донбасс они не получат ни при каких обстоятельствах», — рассказал исполняющий обязанности командира взвода с позывным Арсен.

Также сообщается, что в районе поселка Спартак на авдеевском направлении военные НМ ДНР ведут обстрелы по укреплениям националистов, которые они возводили больше восьми лет.

Ранее днем артиллеристы расчета РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинским боевикам в Авдеевском укрепрайоне не хватает снарядов для продолжения боев.

Накануне военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о работе артиллерии первого корпуса Народной милиции ДНР по позициям украинских боевиков в Авдеевке. Он отметил, что обстановка остается очень напряженной, артиллерийский расчет пытается выдавливать боевиков, выпуская снаряды по противнику. Также он показал первый пристрелочный выстрел.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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