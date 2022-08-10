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«Известия» показали работу артиллерии по позициям боевиков в Авдеевке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 9 августа показал работу артиллерии первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям украинских боевиков в Авдеевке.

«Скорректировали все планы, обсудили тактику. Сначала будут пристреливаться, а после работать по цели. Прилеты периодически идут, обстановка очень напряженная», — рассказал корреспондент.

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Он также показал первый пристрелочный выстрел.

«В основном «опорники», они хорошо забаррикадированы, залиты бетоном, нашими снарядами их проще пробивать, вскрывать. Цель на сегодня был миномет. Засекли их ребята наши, которые летают, спасибо «птичке», — рассказал военный первого корпуса Народной милиции с позывным «Салыч».

Корреспондент также рассказал, что когда установлены координаты цели, то артиллерийский расчет начинает выдавливать боевиков, выпуская снаряды. На кадрах показан беглый огонь — расчет работает словно единый механизм, потому что снаряды выпускают друг за другом, в то же время рядом работает еще одно орудие.

В этот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона». После уничтожения объектов радикалов экипажи САУ покидают свои позиции, чтобы вывести их из-под возможного ответного удара националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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