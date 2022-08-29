The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры королевства Лиз Трасс планирует объявить Китай угрозой национальной безопасности страны, если будет избрана главой правительства. Об этом 29 августа сообщила газета The Times.

Трасс хочет переформатировать британскую внешнюю политику и принять новый программный документ по взаимоотношениям с другими государствами, а также обороне и безопасности королевства, в котором позиция Великобритании по Китаю станет значительно жестче, рассказали собеседники издания из МИД королевства.

Предыдущий документ, принятый в 2021 году, характеризовал Китай как «самый значимый геополитический фактор в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов», но не включал его в список угроз.

Планы Трасс вызвали противоречивую реакцию в правительстве. В частности, Министерство финансов выступает против подобного шага, так как ранее предпринимало шаги по расширению экономических связей с Пекином.

«Экономического партнерства [с Китаем] не будет. Это все равно должно было быть отменено после Гонконга», — заключил источник The Times.

17 августа Трасс призвала страны «большой семерки» (G7) ограничить экспорт технологий в Китай. По ее словам, текущий политический строй Китая неприемлем для Запада, а потому он не должен продавать ему технологии, которые якобы могут быть «использованы против него».

25 июля Трасс заявила, что Великобритания должна избежать экономической зависимости от КНР. Она считает, что Соединенное Королевство зависит от России в энергетическом плане, и подобная ошибка в отношениях с Китаем для Британии недопустима.