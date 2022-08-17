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Великобритания призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР

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Фото: Global Look Press/XinHua
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Страны G7 должны ограничить экспорт технологий в Китай. Об этом 17 августа заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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«Это страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Великобритании и остального мира. Нам следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», — сказала она на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте, трансляция которой велась на Youtube-канале The Guardian News.

10 августа стало известно, что посол Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуан был вызван в МИД Соединенного Королевства из-за «агрессивного поведения» Пекина по поводу Тайваня. Как тогда отметила Трасс, Великобритания призывала КНР в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения.

Ранее, 2 августа, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

Тайвань является частью Китая, но несколько десятилетий живет как независимое государство. Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией приостановились в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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