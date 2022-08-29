Православные в России празднуют Ореховый Спас

Православные христиане отмечают в понедельник, 29 августа, церковный праздник, именуемый в народе Ореховый Спас. О его традициях и обычаях рассказал «Известиям» настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.

По его словам, этот праздник связан с сельскохозяйственными традициями. Так, к концу августа обычно поспевает различный урожай, в том числе орехи.

«Их приносят в церковь и освящают. Но сама по себе традиция не в том, чтобы освящать урожаи, а в том, чтобы приносить их в храм. Это древняя традиция имеет благородное происхождение, связанное с пониманием человека того, что за дачный урожай он должен благодарить в первую очередь Бога, а как еще можно его поблагодарить, кроме как принести к нему в дар часть своих трудов», — подчеркнул священник.

Он указал, что в наши дни эта традиция теряет свою актуальность, поскольку люди не выращивают орехи в той форме, в какой это делали предки.

«Мы приходим в магазин и покупаем их. Редко кто приносит орехи в храм освятить, ведь некоторые люди нынче даже не знают о такого рода традиции. Хоть это и не имеет тесной связи с нашей нынешней жизнью, те люди, которые знают о таких традициях и соблюдают их, ценят и понимают важность всего этого», — отметил Волков.

Как пояснил священник, церковь не запрещает есть орехи до и после Орехового Спаса.

«Главное помнить, что лучше всегда поблагодарить Бога за то, что где-то вырос этот урожай и ты можешь сейчас насладиться, вкушая его», — добавил он.

Ранее «Известия» подробнее раскрывали традиции и приметы, связанные с Ореховым Спасом.

Этот праздник является последним из трех августовских спасов. Так, 19 августа православные отметили Яблочный Спас, а 14 августа — Медовый.