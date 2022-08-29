Реклама
Прямой эфир
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Экономика
Нехаммер призвал ЕС не позволять Путину определять цены на электроэнергию
Наука
Глава NASA рассказал о будущей жизни людей на Луне
Мир
В МВД Австрии опровергли информацию об убийстве Вовк
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
FT сообщила о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Спорт
Во Франции начато расследование о вымогательстве у футболиста Погба
Мир
В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Общество
Строительство Академии креативных индустрий завершится в декабре

Православные в России празднуют Ореховый Спас

0
Фото: Global Look Press/Przemyslaw Iciak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Православные христиане отмечают в понедельник, 29 августа, церковный праздник, именуемый в народе Ореховый Спас. О его традициях и обычаях рассказал «Известиям» настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.

Крепость веры: как Россия обрела духовную столицу
Троице-Сергиева лавра остается центром православия

По его словам, этот праздник связан с сельскохозяйственными традициями. Так, к концу августа обычно поспевает различный урожай, в том числе орехи.

«Их приносят в церковь и освящают. Но сама по себе традиция не в том, чтобы освящать урожаи, а в том, чтобы приносить их в храм. Это древняя традиция имеет благородное происхождение, связанное с пониманием человека того, что за дачный урожай он должен благодарить в первую очередь Бога, а как еще можно его поблагодарить, кроме как принести к нему в дар часть своих трудов», — подчеркнул священник.

Он указал, что в наши дни эта традиция теряет свою актуальность, поскольку люди не выращивают орехи в той форме, в какой это делали предки.

«Мы приходим в магазин и покупаем их. Редко кто приносит орехи в храм освятить, ведь некоторые люди нынче даже не знают о такого рода традиции. Хоть это и не имеет тесной связи с нашей нынешней жизнью, те люди, которые знают о таких традициях и соблюдают их, ценят и понимают важность всего этого», — отметил Волков.

Как пояснил священник, церковь не запрещает есть орехи до и после Орехового Спаса.

«Главное помнить, что лучше всегда поблагодарить Бога за то, что где-то вырос этот урожай и ты можешь сейчас насладиться, вкушая его», — добавил он.

Ранее «Известия» подробнее раскрывали традиции и приметы, связанные с Ореховым Спасом.

Этот праздник является последним из трех августовских спасов. Так, 19 августа православные отметили Яблочный Спас, а 14 августа — Медовый.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022