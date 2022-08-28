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Косачев обвинил Запад в обустройстве «свободы» за счет других стран

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Свобода Запада, заключающаяся в обустройстве своих интересов за счет других государств, заканчивается, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале 28 августа.

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В своем сообщении Косачев прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что страны ЕС ждет кризис, а их жители «должны быть готовы заплатить цену за свободу».

«Подзуживаемая американцами и прочими англосаксами объединенная Европа освободилась от взаимовыгодного сотрудничества с Россией по газу, удобрениям, транссибирским пролетам, научным, образовательным и туристическим обменам, заплатив взамен непомерную цену за еще большую несвободу от тех же американцев и прочих англосаксов, не более того», — отметил сенатор.

Кроме того, Косачев уверен, что если поддержка Украины — это свобода Запада, то и здесь отмечается ложь, так как Россия никогда не посягала на свободу Украины.

«Россия обеспечивает свободу той части до поры до времени украинского населения от правового, политического, гуманитарного и физического произвола, на которую посягнула майданная власть и которую на протяжении многих лет не смогли обеспечить ни европейцы, ни американцы с прочими англосаксами», — пояснил он.

Косачев также уверен, что если понимать под «свободой» выдачу бесконечных и бессрочных индульгенций украинским властям на произвол против собственных граждан, истории и интересов, то за это придется заплатить как нынешней Украине, так и всем ее покровителям.

«Начиная с американцев и прочих англосаксов и заканчивая теми европейцами, которые не смогли сделать правильный выбор между геополитическими игрищами в однополярность и реальной геополитической свободой многополярного мира», — резюмировал политик.

Ранее, 25 августа, Косачев предупредил о применении Украиной наработок биолабораторий США. По его словам, нельзя исключать возможность применения таких технологий на освобожденных Россией территориях.

Днем ранее, 24 августа, Косачев сообщил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией России по работе американских биолабораторий на Украине.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал свыше 30 лабораторий на Украине, где разрабатывались компоненты биологического оружия. В рамках спецпрограммы также тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки. Позднее США осуществляли вывоз биоматериалов за пределы Украины.

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