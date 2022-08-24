В Совфеде заявили об отказе США работать с комиссией по биолабораториям

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией России по работе американских биолабораторий на Украине, о чем заявил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев 24 августа.

«Мы обращались к госпоже Нуланд. Мы получили через ее аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите — совершенно неубедительный», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщается, официальное приглашение было отправлено Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая. Кроме того, РФ не получила никаких ответов «по существу» на те вопросы, которые были заданы.

4 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что министерство обороны США попыталось скрыть свое участие в разработке биологического оружия на Украине. Генерал-лейтенант рассказал, что при проведении специальной военной операции по защите Донбасса российские военные обнаружили документы, подтверждающие, что агентство США по международному развитию (USAID) и его основной подрядчик — компания «Лабиринт Украина» с 2019 года принимали участие в военно-биологической программе.

7 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Соответствующий вывод был сделан после изучения доклада, полученного в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого, в июне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия требует ответов на конкретные вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве вместо «общих ответов». Кроме того, Захарова рассказала о планах Москвы запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.